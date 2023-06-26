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Президент Сербии заявил о причастности Запада к событиям в России 24 июня
Сегодня уже понятно, куда ведут следы. Президент Сербии заявил о причастности Запада к событиям в России 24 июня. Выступая в телеэфире, Александр Вучич отметил, что считает несомненным иностранное участие и поддержку действий ЧВК "Вагнер".
Александр Вучич, президент Сербии:
У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном количестве вещей. А в России они знали точно и выбрали тему, заявили: у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно - мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания.
Сербский лидер также отметил серьезный вклад Президента Беларуси в разрешение конфликта. И подчеркнул, Белград никогда не поддержит путч ни в одном государстве.
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