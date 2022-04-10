Президент Сербии заявил о стремлении Белграда сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией

Действующий президент Сербии Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов. Для Вучича это уже вторая победа с первого тура. Сербский лидер заявил о стремлении Белграда сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией. По предварительным результатам одновременно прошедших парламентских выборов, коалиция Вучича "Вместе можем все" получит 122 места в 250-местном парламенте.



В своем поздравлении Александр Лукашенко выразил надежду на сохранение традиционного взаимовыгодного белорусско-сербского сотрудничества, несмотря на колоссальное давление, которое сегодня ощущают и Минск, и Белград.







На парламентских выборах в Венгрии победу одержала правящая партия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном

Пристальное внимание Запада было приковано и к парламентским выборам в Венгрии с главным вопросом: продолжит ли Будапешт следовать "особым путем", который делает его сегодня преданным партнером России в Евросоюзе?Венгрия отказалась вооружать Украину и пропускать через свою территорию оружие для Киева, выступила категорически против распространения санкций на энергетический сектор. В итоге большинство венгерских избирателей поддержали действующего премьера Виктора Орбана и правящий альянс "Фидес" - Христианско-демократическая народная партия.

В ответ еврочиновники, спонсируемые Вашингтоном, открыто пошли войной на Будапешт. Еврокомиссия заявила, что лишит Венгрию финансирования за "откат от демократических завоеваний". Фактически против вновь избранного правительства Орбана Брюссель вводит санкции.