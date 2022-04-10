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Президент Сербии заявил о стремлении Белграда сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией
Действующий президент Сербии Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов. Для Вучича это уже вторая победа с первого тура. Сербский лидер заявил о стремлении Белграда сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией. По предварительным результатам одновременно прошедших парламентских выборов, коалиция Вучича "Вместе можем все" получит 122 места в 250-местном парламенте.
В своем поздравлении Александр Лукашенко выразил надежду на сохранение традиционного взаимовыгодного белорусско-сербского сотрудничества, несмотря на колоссальное давление, которое сегодня ощущают и Минск, и Белград.
На парламентских выборах в Венгрии победу одержала правящая партия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном
Пристальное внимание Запада было приковано и к парламентским выборам в Венгрии с главным вопросом: продолжит ли Будапешт следовать "особым путем", который делает его сегодня преданным партнером России в Евросоюзе?Венгрия отказалась вооружать Украину и пропускать через свою территорию оружие для Киева, выступила категорически против распространения санкций на энергетический сектор. В итоге большинство венгерских избирателей поддержали действующего премьера Виктора Орбана и правящий альянс "Фидес" - Христианско-демократическая народная партия.
В ответ еврочиновники, спонсируемые Вашингтоном, открыто пошли войной на Будапешт. Еврокомиссия заявила, что лишит Венгрию финансирования за "откат от демократических завоеваний". Фактически против вновь избранного правительства Орбана Брюссель вводит санкции.
Неугодны популярность этого лидера, его авторитетное влияние, четкая позиция по Украине. И, наконец, готовность оплачивать российский газ в рублях. За это Бухарест ждет сокращение выплат из бюджета ЕС и фонда восстановления экономики после пандемии.
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