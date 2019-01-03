Президент США Дональд Трамп назвал причину распада СССР

По мнению американского лидера, Советский Союз обанкротился из-за ведения боевых действий в Афганистане. С таким заявлением Трамп выступил накануне во время заседания в Белом доме. Глава Соединенных Штатов одобрил ввод советских войск в Афганистан в связи с террористической угрозой, исходящей от талибов. Он отметил, что сегодня Вашингтон тратит на Афганистан миллиарды долларов, хотя военные действия в регионе следует проводить соседям этой республики − Пакистану, России и Индии.