ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Президент США Дональд Трамп утвердил национальную стратегию по борьбе с терроризмом

Она первая, полностью сформулированная в стране с 2011 года, отметили в Белом доме. Штаты сосредоточатся на поиске и уничтожении источников группировок, ликвидации финансовой поддержки боевиков, модернизации и интеграции средств борьбы с терроризмом. Также Вашингтон намерен повысить уровень защиты инфраструктуры в США и укрепить контртеррористические способности международных партнеров.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все