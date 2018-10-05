Президент США Дональд Трамп утвердил национальную стратегию по борьбе с терроризмом

Она первая, полностью сформулированная в стране с 2011 года, отметили в Белом доме. Штаты сосредоточатся на поиске и уничтожении источников группировок, ликвидации финансовой поддержки боевиков, модернизации и интеграции средств борьбы с терроризмом. Также Вашингтон намерен повысить уровень защиты инфраструктуры в США и укрепить контртеррористические способности международных партнеров.