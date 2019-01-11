Президент США готов на режим ЧП ради стены на границе с Мексикой

Ни шагу назад. Президент США не изменил своего решения ввести режим чрезвычайного положения в стране, а потом без одобрения конгресса организовать финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Об этом Дональд Трамп заявил накануне во время визита в Техас. Кроме того, он отметил, что готов отказаться от планов поездки в Давос, где в конце января пройдет Всемирный экономический форум. Численность американской делегации в Швейцарии, как сообщают американские СМИ, при этом будет значительно ограничена. Не в первый раз Трамп вносит кардинальные изменения в свои планы практически в последний момент. Как известно, в прошлом году президент США резко передумал и отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она должна была пройти на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.