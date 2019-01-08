Президент США готовит экстренное обращение к нации из-за кризиса вокруг безопасности южной границы

Речь Трампа запланирована на 9 вечера по Нью-Йорку. Глава Белого дома попытается объяснить американцам свою позицию по шатдауну. Трамп в который раз попытается убедить население в необходимости строительства стены на границе с Мексикой. Напомним, именно расхождения по стоимости забора между странами стали причиной несогласования бюджета США. В итоге здесь с 22 декабря приостановлена работа части госучреждений. Трамп требует от Конгресса 5 с половиной миллиардов долларов на строительство заграждений. Те считают расходы нерентабельными. Дональд Трамп не исключает введение режима ЧП в стране. Уже в четверг он планирует лично посетить границу с Мексикой.