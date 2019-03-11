Президент США намерен запросить почти 9 миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой

Дональду Трампу все мало! Теперь президент США намерен запросить почти 9 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает "Вашингтон пост". Издание пишет, что уже сегодня Трамп обратится в Конгресс с просьбой выделить дополнительную сумму в 2020 финансовом году. Напомним, ранее глава Белого дома добивался суммы в 5,7 миллиарда долларов. Неспособность договориться с демократами в конечном итоге заблокировала работу правительства на рекордные 35 дней.