Президент США оптимистично заявляет о перезагрузке американской экономики

Несмотря на вынужденные меры в связи с распространением коронавируса, важно как можно раньше вернуться к привычному рабочему ритму. Американский лидер уверен, что все нормализуется уже через две недели.



В ожидании хороших новостей и жители европейских стран, большинство которых находится на карантине. Здесь появилась мода на флешмобы: по вечерам люди аплодируют врачам и волонтерам, которые противостоят эпидемии.



А Евросоюз закончил закупку медицинского инвентаря, необходимого для борьбы с распространением вируса. Эту информацию сегодня подтвердили в Еврокомиссии.



