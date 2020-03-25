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Президент США оптимистично заявляет о перезагрузке американской экономики
Несмотря на вынужденные меры в связи с распространением коронавируса, важно как можно раньше вернуться к привычному рабочему ритму. Американский лидер уверен, что все нормализуется уже через две недели.
В ожидании хороших новостей и жители европейских стран, большинство которых находится на карантине. Здесь появилась мода на флешмобы: по вечерам люди аплодируют врачам и волонтерам, которые противостоят эпидемии.
А Евросоюз закончил закупку медицинского инвентаря, необходимого для борьбы с распространением вируса. Эту информацию сегодня подтвердили в Еврокомиссии.
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