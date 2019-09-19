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Президент США оставил автограф на стене на границе с Мексикой

Дональд Трамп расписался маркером, также сфотографировался с пограничниками. Видео политик опубликовал на своей странице в "Твиттере". Ранее сообщалось, что американский лидер возьмет из бюджета более 3-х миллиардов долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.

Новый советник по нацбезопасности США

Также Трамп назначил нового советника по национальной безопасности. Им стал действующий спецпредставитель США по делам заложников Роберт О`Брайен.

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