Президент США отменил ежегодный новогодний прием для журналистов в Белом доме, сообщает телеканал Fox News. Официального заявления пока еще не было. Отметим, Трамп не раз подвергал критике американские СМИ. По его мнению, они распространяют фейковые новости. Особенно лидер США упрекает в этом телеканал CNN.