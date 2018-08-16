Президент США отозвал допуск экс-директора ЦРУ к секретным материалам

Больше никаких тайн. Президент США отозвал допуск экс-директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным материалам. Дональд Трамп считает его неблагонадежным. Якобы тот поставил под вопрос собственную репутацию, выдвигая необоснованные обвинения. Бреннан известен как ярый критик Трампа. После американо-российского саммита в Хельсинки Бреннан обрушился с нападками на президента США, обвинив его в госизмене.