Президент США отправил в отставку генпрокурора и министра юстиции

Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора и министра юстиции США Джеффа Сешнса. Глава Белого дома неоднократно высказывал недовольство его работой в министерстве. Отношения между политиками накалились, когда Сешнс самоустранился от расследования дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы США. Генпрокурор принял такое решение после того, как его самого обвинили в связях с Россией. Поводом послужили две его встречи с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляковым. Теперь временно исполнять обязанности генпрокурора США будет глава канцелярии ведомства Мэтью Уайтекер. Трамп поблагодарил Сешнса за работу и отметил, что объявит о его постоянной замене позже.