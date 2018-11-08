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Президент США отправил в отставку генпрокурора и министра юстиции
Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора и министра юстиции США Джеффа Сешнса. Глава Белого дома неоднократно высказывал недовольство его работой в министерстве. Отношения между политиками накалились, когда Сешнс самоустранился от расследования дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы США. Генпрокурор принял такое решение после того, как его самого обвинили в связях с Россией. Поводом послужили две его встречи с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляковым. Теперь временно исполнять обязанности генпрокурора США будет глава канцелярии ведомства Мэтью Уайтекер. Трамп поблагодарил Сешнса за работу и отметил, что объявит о его постоянной замене позже.
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