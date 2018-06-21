Президент США подписал указ о запрете разделения детей мигрантов с их родителями при незаконном пересечении границы. На этот шаг Дональд Трамп пошел под давлением мировой общественности. К тому же, политику американского лидера раскритиковала его жена. Только за последние месяцы власти США разделили с родителями свыше двух тысяч детей беженцев. Такую политику Вашингтона не одобряли церковь, политики, активисты и правозащитники. Впрочем, Трамп заявил, что уголовная политика в отношении нелегалов будет оставаться на уровне "нулевой терпимости".