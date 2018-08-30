Трамп идет на уступки. Президент США подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из некоторых стран. Среди них поставки стали из Южной Кореи и Бразилии, а также стали и алюминия из Аргентины. Компании могут подать на дополнительные квоты, если из-за количества и качества на рынке будет ощущаться нехватка американской стали.