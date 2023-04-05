Президент США посетит Великобританию и Ирландию

Американский президент Джо Байден планирует прибыть в апреле с официальным визитом в Ирландию и Великобританию. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой на сайтБелого дома.

Первым запланировано посещение города Белфаст в Северной Ирландии. Во время поездки планируется обсуждение прогресса, который был достигнут с момента подписания Белфастского соглашения 25 лет назад, а также возможность подчеркнуть "готовность Соединенных Штатов поддержать огромный экономический потенциал Северной Ирландии для пользы всех сообществ".

Затем президент отправится в Ирландию с 12 по 14 апреля, где обсудит двустороннее сотрудничество по всем спектрам общих глобальных проблем. Отмечается, что он также примет участие в различных мероприятиях, в том числе в Дублине, графстве Лаут и графстве Мейо, где выступит с речью, чтобы отметить глубокие исторические связи, связывающие США и Ирландию.

Ранее сообщалось, что на коронацию короля Карла III, которая пройдет в мае, вместо Джо Байдена прилетит его супруга первая леди США Джилл Байден.