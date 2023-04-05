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Президент США посетит Великобританию и Ирландию
Американский президент Джо Байден планирует прибыть в апреле с официальным визитом в Ирландию и Великобританию. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой на сайтБелого дома.
Первым запланировано посещение города Белфаст в Северной Ирландии. Во время поездки планируется обсуждение прогресса, который был достигнут с момента подписания Белфастского соглашения 25 лет назад, а также возможность подчеркнуть "готовность Соединенных Штатов поддержать огромный экономический потенциал Северной Ирландии для пользы всех сообществ".
Затем президент отправится в Ирландию с 12 по 14 апреля, где обсудит двустороннее сотрудничество по всем спектрам общих глобальных проблем. Отмечается, что он также примет участие в различных мероприятиях, в том числе в Дублине, графстве Лаут и графстве Мейо, где выступит с речью, чтобы отметить глубокие исторические связи, связывающие США и Ирландию.
Ранее сообщалось, что на коронацию короля Карла III, которая пройдет в мае, вместо Джо Байдена прилетит его супруга первая леди США Джилл Байден.
Фото Синьхуа
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