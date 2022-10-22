Президент США поставил мир на грань апокалипсиса

Внешняя политика Джо Байдена попала под жесткую критику. Конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар обвинил президента США в том, что тот поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт в Украине.

Также Госар обратил внимание на проходящие сейчас в Европе учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". По его мнению, эти маневры лишь подрывают перспективы мирного урегулирования. Военная мощь США не должна использоваться для эскалации международных конфликтов - убежден конгрессмен.