Президент США пояснил свою позицию по климату

Президент США в интервью телеканалу CBS наконец пояснил свою позицию по климату. Трамп сомневается, что он меняется из-за воздействия человека, и потому не хочет расходовать триллионы долларов, пытаясь предотвратить развитие этих процессов. Также американский лидер не исключил, что некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции относительно изменения климата, руководствуясь политическими мотивами. Напомним, ранее Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения, участники которого обязались существенно сократить выбросы.