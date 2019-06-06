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Президент США прибыл во Францию с официальным визитом

Самолет американского лидера чуть более часа назад приземлился в аэропорту Нормандии. Оттуда Трамп вместе с супругой направились на церемонию в честь 75-летия открытия западного фронта во времена Второй мировой. Сразу после мероприятия состоится встреча президентов США и Франции.

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