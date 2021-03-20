Президент США решил взбежать по трапу в самолет и упал

Очередной конфуз от североамериканского лидера. На этот раз президент США не перепутал имена своих противников и даже не забыл фамилии ключевых политиков. Желая показать всему миру свой энергичный 78-летний нрав, глава Белого дома решил взбежать по трапу в самолет. Но не тут-то было! Президент несколько раз поскользнулся на ступеньках, а потом и вовсе упал.



К счастью, Сонный Джо все же смог одолеть самолетный трап. А чтобы сгладить неловкий момент, отсалютовал всем оставшимся на земле.



Такое просто не могло не уйти в народ. Падающий Байден уже стал мемом (видео).



