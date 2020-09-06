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Президент США требует ускорить разработку вакцины от COVID-19

Трамп заявляет, что американская вакцина может быть готова уже в следующем месяце. Напомним, Соединенные Штаты сохраняют печальное лидерство по количеству зараженных новым коронавирусом.

С начала пандемии эта цифра приближается к 6 с половиной миллионам. Далее следуют Бразилия и Индия. В мире же число перенесших заболевание более 27 миллионов человек. Почти 20 из них успешно преодолели испытание COVID.

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