Президент США требует ускорить разработку вакцины от COVID-19

Трамп заявляет, что американская вакцина может быть готова уже в следующем месяце. Напомним, Соединенные Штаты сохраняют печальное лидерство по количеству зараженных новым коронавирусом.



С начала пандемии эта цифра приближается к 6 с половиной миллионам. Далее следуют Бразилия и Индия. В мире же число перенесших заболевание более 27 миллионов человек. Почти 20 из них успешно преодолели испытание COVID.



