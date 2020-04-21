Президент США уверен, что цена на нефть нормализуется в течение месяца

Нефть марки Brent торгуется на уровне 20 долларов за баррель. Американская WTI дотянула до полутора долларов. Повышенное внимание к нефтяным торгам приковано после исторического падения. Накануне майские фьючерсы на нефть марки WTI закрыли торги на уровне почти минус 40 долларов за баррель. Т.е. обвалилась на 300 %.



В Кремле обвал назвали "спекулятивным и чисто торговым моментом". И подчеркнули: цены на нефть не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов. Абсолютно "финансовой историей" назвал нефтяной скачок президент США. Дональд Трамп уверен, что цена нормализуется в течение месяца.



