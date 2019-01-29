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Президент США все-таки выступит с ежегодным посланием к конгрессу
Это произойдет 5 февраля. Изначально это планировалось на сегодня, но выступление Дональда Трампа отменили по настоянию спикера Палаты представителей демократа Нэнси Пэлоси. Она отказывалась назначать дату традиционного послания, пока не завершится бюджетный кризис. Напомним, американский лидер пошел на уступки демократам и подписал на прошлой неделе законопроект о бюджете сроком на три недели. Ранее глава Белого дома называл отмену своего обращения к конгрессу позором и грозился произнести речь на другой площадке.
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