Перспективы отношений Вашингтона и Москвы. Президент США выступил с речью, посвященной России. Призывы к деэскалации напряженности и обдуманному диалогу прозвучали сразу же после введения Америкой антироссийских санкций. Причиной этого Джо Байден назвал "вмешательство в выборы в Соединенных Штатах". Говоря о необходимости "стабильных предсказуемых отношений", не обошлось и без угроз.

При этом Байден отметил, предложение о встрече с российским президентом, которое он озвучил на этой неделе в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, по-прежнему в силе. Москва уже отреагировала на шаги Вашингтона.



Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Байден высказал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений, однако действия его администрации говорят об обратном. Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США".

Польша, даже не дожидаясь комментария Байдена, объявила о высылке из страны трех российских дипломатов.



В МИД России такое поведение назвали признаком вассальной зависимости. В ответ Россия объявит персоной нон грата трех польских дипломатов.

