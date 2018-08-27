Президент США запретил Белому дому публиковать релиз с заслугами Маккейна

Не послушав своего пресс-секретаря, Дональд Трамп решил ограничиться лишь публикацией твита с соболезнованием семье. Напомним, сенатор Джон Маккейн скончался в субботу в возрасте 81-го года после длительной борьбы с раком. При жизни политик не единожды жестко критиковал Трампа, в том числе за его стремление к налаживанию связей с Москвой, а также был активным сторонником жестких санкций против России и Беларуси.