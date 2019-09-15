Сбитый ястреб. Почему Трамп уволил Джона Болтона?

Какая еще деталь объединяет Беларусь и Арабские Эмираты? Визиты того самого Джона Болтона - уже бывшего советника по нацбезопасности президента США. Насколько нам известно, свое турне по странам Евразии господин Болтон начал еще в мае. Но вот теперь, можно сказать, долетался. Президент Трамп, в привычной для себя манере, уволил свою же правую руку… через Twitter.



Причем, падение красного республиканского ястреба стало для многих неожиданностью, ведь Болтон действительно - та самая хищная птица из Вашингтона. Впрочем, мы словарик времен холодной войны отложим в сторону и посмотрим: а что же было сделано и что не сделано.Вот уже два десятка лет бывший соратник Трампа серьезно влияет на мировую политику. Эксперты разного толка сравнивают Болтона по степени влияния с Джорджем Соросом, приписывая именно им статус закулисных кукловодов и связи с полумифическими иллюминатами. Судите сами: Ирак, Сирия, Венесуэла и, наконец, санкции против Ирана, призванные ослабить экономику страны - это лишь часть "достижений" дипломата.



Судя по всему, именно ястребиный оскал Болтону и не простил Трамп: говорят, поспорили из-за Венесуэлы. Но и с увольнением вышло, мягко говоря, странно. Через пару часов после твита, Президента США - Болтон тоже сделал запись: мол, не увольняли - сам ушел. Где правда, а где вымысел? И почему птицам высокого полета тоже приходится падать? - разбирался наш политический обозреватель Алексей Волков.



Расстались на хорошей ноте,возможно. Так Дональд Трамп прокомментировал отлет последнего яркого ястреба из гнезда американской демократии - Белого дома. Идейный вдохновитель вторжения в Ирак, сторонник ядерного давления в политике и человек, едва не спровоцировавший войну, забыв закрыть надпись на блокноте - 5000 солдат в Венесуэлу. Третий за три года советник по национальной безопасности выпал из политического клина. Официально: Джон Болтон - сотрудник администрации президента США - не шел в одном русле с… президентом США.







Американские журналисты разложили эту партию более обстоятельно: Болтон был против диалога с Россией. Идейный вдохновитель и мастер геополитического напряжения, он лоббировал ливийский сценарий для КНДР, т.е. формула "Ким Чен Ын равно Каддафи", не допустил переговоров о мире в Афганистане с Талибаном, продиктовал очередные санкции против Ирана. И разрушение договора о разоружении ракет средней и меньшей дальности. Сам Болтон его считал "пережитком холодной войны".



Полет мысли и планов, тогда еще правой руки президента, добрался и до Азии - Израиль/Палестина и особое внимание уделялось Старому Свету - европейский театр геополитических действий для Болтона представлял особый интерес. Плацдарм - Польша. Соседи, кстати, особенно болезненно пережили новость об исчезновении редкой птицы в наших краях.







Вне зависимости от того, кого выберет Трамп, несомненно одно: вместе с уходом Болтона польское руководство потеряет человека, с которым оно наладило контакт, а Польша - своего верного защитника. О том, что Трамп неуживчивый, известно давно. В Вашингтоне, судя по всему, есть только один человек - "любимчик", имеющий иммунитет – госсекретарь Майкл Помпео. И то ли действительно в хозяине овального кабинета политическое я не победило деловое, то ли ностальгия по карьере на ТВ обуяла, но за годы на посту Трамп уволил не меньше чем во времена шоу "Ученик", где президент оскорблял и увольнял четырнадцать сезонов к ряду. Однако падение дома Болтонов в американской политике отнюдь не значит, что США замкнутся на своих проблемах и забудут о влиянии на мировой арене. Но пример ястреба показывает - в полете всегда есть птицы и побольше.



