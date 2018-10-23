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Президент Турции опроверг информацию о нахождении тела саудовского журналиста Джамаля Хашогги
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его останки пока не обнаружены. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что погибший был найден в колодце на территории резиденции саудовского генконсула. Лидер Турции сообщил, что все улики указывают на то, что убийство журналиста было «диким и жестоким». В связи с этим Стамбул рассмотрит возможность применения дипломатических мер против Эр-Рияда. Напомним, Джамаль Хашогги пропал в начале октября. Власти Саудовской Аравии признали, что мужчина погиб в здании дипмиссии в результате конфликта.
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