Для оценки ситуации с притоком мигрантов на границу Греции и Турции уже завтра отправятся главы Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента.

Напомним, после того, как Турция прекратила сдерживать потоки беженцев и открыла свои границы с ЕС, в Грецию хлынул поток нелегалов. Афины уже назвали ситуацию угрозой национальной безопасности страны. Чтобы сдержать непрошеных гостей, полиция использует водометы и слезоточивый газ. А президент Турции предупреждает - скоро к границам Евросоюза двинутся миллионы беженцев.



Рассказывает Елизавета Казакова.





Турция открыла границу с Евросоюзом для беженцев из-за ситуации в сирийском Идлибе

27 февраля там погибли 34 турецких военных в результате ответного обстрела сирийских правительственных войск.

- последний сирийский город под контролем вооруженной сирийской оппозиции. Там находятся джихадисты, которых поддерживает Анкара. Не захочет Брюссель противостоять успешному наступлению войск Башара Асада - получит громадную порцию нелегалов.

Страну через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию покинули уже более 76 тысяч человек. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание - бездействовать. Беженцы поняли ситуацию по-своему.

Новая волна миграционного кризиса в ЕС

На протяжении двух суток без малого 10 тысяч нелегальных мигрантов со стороны Сирии пытались прорваться в Евросоюз через греческую границу. Несколько групп пошли на агрессивный штурм. Свыше 70 арестов и предъявленных обвинений в попытке незаконного проникновения.

Правоохранители заявляют, что в большинстве своем эти люди не имеют никакого отношения к Идлибу. Они родом в основном из Афганистана, Пакистана и Сомали.

70% турок против присутствия мигрантов в стране

К слову, в самой Турции и так находятся более 3 с половиной миллионов сирийских беженцев. Это результат ее договоренностей с ЕС. В 2016 году в помощь Брюсселю Анкара согласилась заключить с ЕС договор о приеме людей, высланных из европейских стран, и взяла на себя обязательства сдерживать нелегальную миграцию. В обмен Турции обещали миллионы евро для помощи в содержании беженцев, запуск переговоров о ее вступлении в ЕС и безвизовый режим. Но эту часть обязательств Евросоюз так и не выполнил.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Сейчас из-за эскалации напряженности в Идлибе к нашим границам вот-вот прибудут полтора миллиона беженцев. Они ложатся на нас большим грузом. Я же предупреждал Европу: если они не разделят с нами эту ответственность, Турция откроет свои пограничные ворота. Но они недооценили наши слова. Думали, что мы блефуем!"



Греция заявила об угрозе нацбезопасности

Неудивительно, что Эрдоган считает себя вправе нажать на болевую точку Европы. И сегодня, открыв поток беженцев, правительство Турции попросту хочет втянуть Евросоюз в сирийский конфликт, а именно в битву за Идлиб.

Николаос Панайотопулос, министр обороны Греции:

"Границы достойно охраняются. Я хочу поблагодарить личный состав вооруженных сил, полицию, а также сотрудников береговой охраны. В течение двух дней и ночей они неустанно выполняют свой долг по защите неприкосновенности греческих границ, которые также являются границами Европы. В случае необходимости охрана границ будет усилена".