Президент Турции призвал отказаться от расчетов в американской валюте

Президент Турции призвал отказаться от доллара. Реджеп Эрдоган считает, что пора покончить с монополией американской валюты во внешнеторговых расчетах, так как эта привязка становится серьезной проблемой. Напомним, повышение Штатами пошлин на алюминий и сталь вызвали в Турции обвал лиры. Тогда президент призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы спасти национальную валюту. Именно такая позиция властей и турецкого народа помогла спасти экономику от дальнейших манипуляций с курсом валюты, заявил Эрдоган.