Президент Турции проведет телефонный разговор с лидерами России и Украины

Вопросы урегулирования украинского кризиса сегодня в телефонном разговоре должны обсудить президент Турции с лидерами России и Украины. Как заявил Эрдоган, Анкара надеется, что стороны найдут мирные пути решения конфликта, однако заметил - пока создается впечатление, что ситуация лишь усугубляется. Страны Запада продолжают массовые поставки оружия Украине.

Киев получил от Варшавы 18 самоходных артиллерийских установок Краб. Также польские инструкторы обучили работе с техникой около сотни украинских солдат. Сейчас, сообщило польское радио, в распоряжении ВСУ не менее 24 западных гаубиц, которые делают около шести выстрелов в минуту с максимальной дальностью до 40 километров.