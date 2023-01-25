3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент Украины подписал закон об ужесточении ответственности военных за неисполнение приказа
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает ответственность военных за неисполнение приказа, побег с поля боя или воинской части, сообщает БелТА со ссылкой на издание "Страна.ua".
Согласно новому закону, увеличивается срок наказания за неисполнение приказа, за самовольное оставление воинской части или места службы, а также за неявку вовремя на службу без уважительных причин. Кроме того, ужесточается ответственность за употребление спиртных напитков и наркотиков во время военного положения.
Аналитик движения "Чесно" Виктория Олейник считает, что существенно будут ограничены права украинских военных на судебную защиту.
"Теперь судьи не будут учитывать все обстоятельства дела, когда выносят приговор по делам о военных преступлениях. Теперь судебная практика будет единодушна - всем военным реальные и большие сроки. И тем, кто самовольно покинул место службы, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем, кто по состоянию здоровья действительно не смог вовремя прибыть на службу", - заявляет Виктория Олейник.
Законопроект был подготовлен фракцией "Слуга народа" и направлен на подпись 13 декабря 2022 года. 15 декабря Верховная рада приняла соответствующий закон.
Фото:president.gov.ua
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов