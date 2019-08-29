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Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки"

Срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" призвал президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Со своей стороны Ангела Меркель поддержала усилия Украины, направленные на установление мира на Донбассе, и согласилась с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Стороны договорились о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября.

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