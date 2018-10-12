Президент Украины разрешил войскам в Донбассе применять все имеющееся оружие

Президент Украины разрешил войскам в Донбассе применять в качестве ответного огня все имеющееся оружие. Петр Порошенко потребовал от военного руководства не сдавать ни клочка украинской земли, быть готовым к любым сценариям и при этом сохранить каждого солдата. Заявление было сделано на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области.