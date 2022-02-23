3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент Венесуэлы выразил поддержку России
Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР на уровне посольств. Свою поддержку действиям Кремля выразила Венесуэла. Президент страны Николас Мадуро отметил, что Венесуэла поддерживает любые попытки дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы:
Мир думает, что президент России Владимир Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку президенту Путину в его усилиях по защите мира в России, в регионе", - подчеркнул президент. Мы уверены, что Россия выйдет из этой битвы еще более единой.
Мадуро отметил - Украина управляется США и Европой почти как колония. А Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине: "Экономику Украины разрушили Байден и НАТО, и вся эта кампания нацелена на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо".
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов