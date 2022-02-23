Президент Венесуэлы выразил поддержку России

Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР на уровне посольств. Свою поддержку действиям Кремля выразила Венесуэла. Президент страны Николас Мадуро отметил, что Венесуэла поддерживает любые попытки дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.



Николас Мадуро, президент Венесуэлы:

Мир думает, что президент России Владимир Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку президенту Путину в его усилиях по защите мира в России, в регионе", - подчеркнул президент. Мы уверены, что Россия выйдет из этой битвы еще более единой.

Мадуро отметил - Украина управляется США и Европой почти как колония. А Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине: "Экономику Украины разрушили Байден и НАТО, и вся эта кампания нацелена на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо".