3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президента Америки встретили оскорблениями в Мичигане
Визит президента Байдена в американский штат Мичиган обернулся скандалом - встречать хозяина Белого дома вышли сотни жителей. Вот только вместо приветствий и цветов они держали в руках плакаты с оскорбительными надписями и провожали кортеж Байдена осуждающими выкриками.
Байден прибыл в Мичиган, чтобы найти поддержку для воплощения своего плана по развитию инфраструктуры. Проект стоимостью 4,5 триллиона долларов вызвал острую критику в экспертном сообществе США. Он грозит рядовым американцам падением зарплат и потерей рабочих мест. Увеличатся государственный долг, дефицит бюджета, а ВВП в перспективе уменьшится.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов