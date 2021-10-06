Президента Америки встретили оскорблениями в Мичигане

Визит президента Байдена в американский штат Мичиган обернулся скандалом - встречать хозяина Белого дома вышли сотни жителей. Вот только вместо приветствий и цветов они держали в руках плакаты с оскорбительными надписями и провожали кортеж Байдена осуждающими выкриками.

Байден прибыл в Мичиган, чтобы найти поддержку для воплощения своего плана по развитию инфраструктуры. Проект стоимостью 4,5 триллиона долларов вызвал острую критику в экспертном сообществе США. Он грозит рядовым американцам падением зарплат и потерей рабочих мест. Увеличатся государственный долг, дефицит бюджета, а ВВП в перспективе уменьшится.