Президент Чехии призвал остановить боевые действия в Украине

Нужно быть реалистами. Наивно полагать, что Украина сможет полностью восстановить контроль над своими территориями в обозримом будущем. Россия не отдаст завоеванные территории. Нам нужно остановить войну и начать переговоры о мирном урегулировании конфликта. Может быть достигнут какой-то компромисс, однако он невозможен без участия Украины, России и других стран, которые выступят в роли гарантов соблюдения достигнутого соглашения.

Петр Павел, президент Чехии

