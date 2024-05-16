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Президент Чехии призвал остановить боевые действия в Украине

Неожиданное заявление президента Чехии. Петр Павел призвал остановить боевые действия в Украине. В интервью телеканалу Sky News он усомнился, что Украина сможет вернуть утраченные территории. При этом он также выступил против участия стран НАТО в конфликте.

Нужно быть реалистами. Наивно полагать, что Украина сможет полностью восстановить контроль над своими территориями в обозримом будущем. Россия не отдаст завоеванные территории. Нам нужно остановить войну и начать переговоры о мирном урегулировании конфликта. Может быть достигнут какой-то компромисс, однако он невозможен без участия Украины, России и других стран, которые выступят в роли гарантов соблюдения достигнутого соглашения.
Петр Павел, президент Чехии

Но Белый дом заявил о работе США над отправкой новой партии оружия киевскому режиму. Вашингтон также подтвердил, что оказывает помощь ВСУ в районе Харькова, где идут ожесточенные бои. Диктатор Зеленский в это время в интервью "Эй-би-си" требует от американцев два дополнительных комплекса "Пэтриот".

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