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Президента Гаити убивали профессионалы в форме спецслужбы США
Об этом в интервью СМИ заявил Бокши Эдмон - посол Гаити в Соединенных Штатах. Как группе хорошо вооруженных боевиков удалось так запросто ликвидировать первое лицо страны - до сих пор для многих остается загадкой. К слову, расследовать это резонансное преступление будут опять-таки Соединенные Штаты Америки. Между тем, четверо наемников пока непонятно при каких обстоятельствах оперативно ликвидированы. Еще 2 человека задержаны. В настоящее время их допрашивают. Как сообщалось, президент Гаити был смертельно ранен накануне при нападении на его резиденцию. Также была ранена первая леди страны - супруга президента. Мартин Моиз доставлена в госпиталь. Власти полагают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы, предположительно, южноамериканцы. На 15 дней в Гаити введено военное положение.
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