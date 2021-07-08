Президента Гаити убивали профессионалы в форме спецслужбы США

Об этом в интервью СМИ заявил Бокши Эдмон - посол Гаити в Соединенных Штатах. Как группе хорошо вооруженных боевиков удалось так запросто ликвидировать первое лицо страны - до сих пор для многих остается загадкой. К слову, расследовать это резонансное преступление будут опять-таки Соединенные Штаты Америки. Между тем, четверо наемников пока непонятно при каких обстоятельствах оперативно ликвидированы. Еще 2 человека задержаны. В настоящее время их допрашивают. Как сообщалось, президент Гаити был смертельно ранен накануне при нападении на его резиденцию. Также была ранена первая леди страны - супруга президента. Мартин Моиз доставлена в госпиталь. Власти полагают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы, предположительно, южноамериканцы. На 15 дней в Гаити введено военное положение.