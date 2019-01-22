Новые достижения Дональда Трампа. Президента США номинировали на "Золотую малину" как худшего актера года за роли в документальных фильмах "Фаренгейт 11/9" и "Смерть нации". Правда, соперники у Трампа серьезные - Джонни Депп, Брюс Уиллис и Джон Траволта. Напомним, ”Золотая малина” - это антипремия и вручается за наиболее сомнительные достижения в области кино. Церемония по традиции пройдет накануне вручения "Оскара".