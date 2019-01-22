ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Президента США номинировали на "Золотую малину"

Новые достижения Дональда Трампа. Президента США номинировали на "Золотую малину" как худшего актера года за роли в документальных фильмах "Фаренгейт 11/9" и "Смерть нации". Правда, соперники у Трампа серьезные - Джонни Депп, Брюс Уиллис и Джон Траволта. Напомним, ”Золотая малина” - это антипремия и вручается за наиболее сомнительные достижения в области кино. Церемония по традиции пройдет накануне вручения "Оскара".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все