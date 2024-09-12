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Президентом Шри-Ланки стал коммунист
Электоральная революция на Шри-Ланке. По итогам президентских выборов с большим отрывом лидирует Кумар Диссанаяке. Лидер альянса "Народная национальная власть" является марксистом и придерживается коммунистических воззрений. Популярность ему принесла борьба за права трудящихся и молодежи. Островитяне отстранили от власти прежнюю политическую элиту - Шри-Ланка до недавних пор послушно следовала всем рекомендациям Международного валютного фонда, что привело к энергетической катастрофе и массовому обнищанию населения.
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