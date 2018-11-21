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Президентом Интерпола избран южнокореец
На должность также претендовал россиянин Александр Прокопчук. Но против его кандидатуры выступили в целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Литве и Украине. Ким Чон Ян сменит на посту Мэна Хунвэя, который был арестован по обвинению в получении взятки. Срок полномочий составит два года. С 2015 Чон Ян являлся вице-президентом Интерпола от Азии, а до этого был главой полиции южнокорейской провинции Кенгидо.
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