Президентом Интерпола избран южнокореец

На должность также претендовал россиянин Александр Прокопчук. Но против его кандидатуры выступили в целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Литве и Украине. Ким Чон Ян сменит на посту Мэна Хунвэя, который был арестован по обвинению в получении взятки. Срок полномочий составит два года. С 2015 Чон Ян являлся вице-президентом Интерпола от Азии, а до этого был главой полиции южнокорейской провинции Кенгидо.