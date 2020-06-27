Президентская гонка в Польше на финишной прямой

До президентских выборов в Польше остается один день. Накануне кандидаты в президенты провели последние предвыборные митинги. Среди главных политоппонентов действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Сейчас у кандидатов примерно по 40 и 30 процентов поддержки соответственно. Голосование пройдет уже завтра, результаты будут известны к середине следующей недели.