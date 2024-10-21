Президентские выборы в Молдове идут на второй круг

В Молдове подводят итоги президентских выборов и еврореферендума. Информация меняется едва ли не каждую минуту.

После обработки почти 98 % протоколов сторонники и противники изменений в Конституцию для вступления в ЕС идут буквально ноздря в ноздрю - счет на десятые процента.

Что касается президентских выборов, действующий лидер Молдовы Санду получает чуть более 41 % голосов, представитель оппозиции, бывший генпрокурор Стояногло - немногим свыше 26 %. Таким образом, в стране должен пройти второй тур.