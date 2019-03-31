Президентские выборы проходят в Украине

Избирательные участки будут работать до 8 вечера. На высший пост претендуют 39 кандидатов. По словам политологов, результат голосования практически непредсказуем. В гонке наметились три фаворита: актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Однако какая именно пара выйдет во второй тур, сказать пока сложно. Если ни один кандидат не набирает сегодня более 50 процентов голосов, новое голосование состоится 21 апреля. За пределами страны сформирован 101 избирательный участок. 2 из них работают в Беларуси - в посольстве в Минске и в консульстве в Бресте.