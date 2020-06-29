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Президентские выборы в Польше: страну ожидает второй тур
Действующий глава Польши лидирует в первом туре президентских выборов. В то же время для полной победы политику не хватило чуть более 8 % голосов. Анджей Дуда набрал 41,8 % одобрения избирателей. У его главного оппонента - действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского - 30,4 %.
Несмотря на ограничительные меры и эпидситуацию, предвыборная борьба повлияла на активность электората. В этом году явка на выборах составила почти 63 %. В стране такого не видели более 30 лет. Второй тур пройдет 12 июля. Аналитики пока не берутся делать прогнозы: силы противников находятся на одном уровне.
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