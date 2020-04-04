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Президентские выборы в США пройдут в намеченный срок - в ноябре

Ситуация с распространением коронавируса не повлияет на важнейшее политическое событие в США. Страна не будет переносить президентские выборы. Об этом заявил Дональд Трамп на ежедневном брифинге в Белом доме. Американский президент отвергнул идею голосования по почте. По его словам, это чревато попытками мошенничества и подтасовки голосов. Сейчас избирательная кампания в Штатах приостановлена, а праймериз (внутрипартийные выборы) перенесены на лето. Выборы намечены на 3 ноября.

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