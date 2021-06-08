Президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину

Пощечина французской демократии: до президента Франции Эммануэля Макрона пробился голос народа, и не только голос. Визит лидера страны в департамент Дром начался с пощечины. Макрон хотел пожать руку представителю отрасли общественного питания, однако тот в ответ ударил главу государства по щеке. После этого был арестован вместе с другим незнакомцем. Оба помещены под стражу "за умышленное нападение на лицо, облеченное властью".