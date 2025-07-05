Президенты Литвы, Латвии и Эстонии опять выпрашивают деньги у ЕС

Науседа, Ринкевич и Карис на встрече в Таллине призвали Евросоюз в очередной раз профинансировать инициативы "Балтийская линия обороны" и "Восточный щит", направленные на "защиту внешней границы НАТО и ЕС". Не забыли и про многострадальную Rail Baltica, которую внезапно назвали основой военной мобильности альянса.

В настоящее время в Эстонии ведется строительство основной трассы, а работы на остальных участках начнутся чуть позже в этом году. В числе рекомендаций, которые президенты "выписали" Брюсселю, значится также продолжение диалога с США о поддержке Украины и увеличение расходов на оборону.