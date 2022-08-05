3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президенты России и Турции договорились о частичной оплате поставок российского газа в рублях
Президенты Российской Федерации и Турецкой Республики Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашения о частичной оплате поставок газа в российских рублях. Об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Александр Новак, сообщает БелТа со ссылкой на ТАСС.
По словам Новака, лидеры двух стран обсудили поставки в Турцию российского газа. Отмечалось, что Анкара покупает у Москвы достаточно большие объемы голубого топлива - порядка 26 млрд куб.м в год. В процессе переговоров Путин и Эрдоган пришли к соглашению, что турецкая сторона будет платить за часть поставляемого газа в российской национальной валюте. Новак добавил, что Анкара и Москва постепенно переходят на взаиморасчеты в национальных валютах.
Вице-премьер также заявил, что президенты двух стран договорились вывести отношения в экономике на новый уровень. Речь идет о таких областях, как промышленность, IT-технологии, транспортная отрасль, сельское хозяйство, энергетика, туризм и ЖКХ.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Регионы
Все
Происшествия
Все