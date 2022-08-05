Президенты России и Турции договорились о частичной оплате поставок российского газа в рублях

Президенты Российской Федерации и Турецкой Республики Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашения о частичной оплате поставок газа в российских рублях. Об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Александр Новак, сообщает БелТа со ссылкой на ТАСС.

По словам Новака, лидеры двух стран обсудили поставки в Турцию российского газа. Отмечалось, что Анкара покупает у Москвы достаточно большие объемы голубого топлива - порядка 26 млрд куб.м в год. В процессе переговоров Путин и Эрдоган пришли к соглашению, что турецкая сторона будет платить за часть поставляемого газа в российской национальной валюте. Новак добавил, что Анкара и Москва постепенно переходят на взаиморасчеты в национальных валютах.