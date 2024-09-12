3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
При израильском ударе по больнице и школе в секторе Газа погибли не менее 19 человек
Не менее 19 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате израильского удара по больнице и школе в городе Дейр аль-Балах в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, в медучреждении действовал командный центр движения ХАМАС.
Тем временем СМИ сообщают, что из-за атаки вспыхнул пожар, охвативший свыше 30 палаток перемещенных палестинцев.
"Хезболла" атаковала израильский военный лагерь
Досталось этой ночью и Израилю. "Хезболла" нанесла удар беспилотниками по военной базе у поселения Биньямина. По официальной информации, погибли четыре солдата, еще семь - получили серьезные ранения. По другим сведениям, количество пострадавших превышает сотню, однако в армии Израиля призвали не публиковать информацию о жертвах.
Израиль продолжает операцию в Ливане
Тем временем Тель-Авив продолжает расширение операции против Бейрута. Миротворцы ООН сообщают, что три израильских военных подразделения вошли на территорию Ливана. В миссии также отметили: два танка Израиля вторглись на позиции миротворцев, повредив инфраструктуру, а накануне бойцы ЦАХАЛа заблокировали проведение критически важной логистической операции.
На фоне опасений дальнейшей эскалации США решили передать Израилю систему противовоздушной обороны для укрепления безопасности в случае атаки Ирана. По данным американских СМИ, администрация Байдена также отправит в Израиль около сотни американских военнослужащих, которые помогут с эксплуатацией ПВО.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов