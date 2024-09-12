При израильском ударе по больнице и школе в секторе Газа погибли не менее 19 человек

Не менее 19 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате израильского удара по больнице и школе в городе Дейр аль-Балах в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, в медучреждении действовал командный центр движения ХАМАС.

Тем временем СМИ сообщают, что из-за атаки вспыхнул пожар, охвативший свыше 30 палаток перемещенных палестинцев.

"Хезболла" атаковала израильский военный лагерь

Досталось этой ночью и Израилю. "Хезболла" нанесла удар беспилотниками по военной базе у поселения Биньямина. По официальной информации, погибли четыре солдата, еще семь - получили серьезные ранения. По другим сведениям, количество пострадавших превышает сотню, однако в армии Израиля призвали не публиковать информацию о жертвах.

Израиль продолжает операцию в Ливане

Тем временем Тель-Авив продолжает расширение операции против Бейрута. Миротворцы ООН сообщают, что три израильских военных подразделения вошли на территорию Ливана. В миссии также отметили: два танка Израиля вторглись на позиции миротворцев, повредив инфраструктуру, а накануне бойцы ЦАХАЛа заблокировали проведение критически важной логистической операции.