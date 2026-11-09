При крушении автобуса в Хорватии погибли два человека, среди пострадавших - белоруска

В Хорватии 8 ноября утром перевернулся пассажирский автобус, в результате двое пассажиров погибли, а 30 получили ранения, в том числе гражданка Беларуси.

Гражданин Сербии в воскресенье около 7.25 управлял автобусом и ехал по автомагистрали А3 в северо-западном направлении. Он не удержался посреди полосы, повернул направо и через полосу, чтобы остановить автомобиль в экстренной ситуации, съехал с дороги. В результате автобус врезался в металлическое защитное ограждение и перевернулся.