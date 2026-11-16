При пожаре на Пхукете погибли 11 человек, более 35 пострадали

Страшная трагедия произошла на тайском острове Пхукет - жертвами крупного ночного пожара стали 11 человек, еще более 35 пострадали.

Огонь возник в пункте проката мотоциклов, где загорелись десятки байков, а затем пламя перекинулось на соседние многоэтажные здания с жилыми комнатами и хостелами. Густой едкий дым отрезал спящим людям пути к спасению - большинство погибших задохнулись на верхних этажах.

Предварительно, причиной ЧП мог стать взрыв уличного трансформатора. По информации полиции, иностранных туристов среди жертв нет.